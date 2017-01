Pioli: «Teniamo alla Coppa Italia e vogliamo la finale»

MILANO - "La Coppa Italia è una manifestazione importante. Ci vede entrare quando mancano quattro partite alla finale che è un nostro obiettivo". Non ha dubbi Stefano Pioli, tecnico dell'Inter, che al canale tematico del club, alla vigilia degli ottavi di Coppa Italia contro il Bologna a San Siro fa capire chiaramente quali sono gli obiettivi primari da raggiungere. Nella sfida di domani l'allenatore potrebbe dare una chance a chi finora ha trovato poco spazio: "Schiererò una formazione competitiva poi valuterò chi è nelle migliori condizioni per scendere in campo, tenendo conto di chi ha lavorato tanto sabato. Vincere sarebbe importante per continuare a farlo". Ovviamente sfruttare il fattore campo sarà decisivo: "Giocare in casa è positivo e ci può dare vantaggi. Ma scendiamo in campo undici contro undici e dobbiamo dimostrare con una prestazione all'altezza di essere superiori al Bologna".

L'INCONTRO CON THOHIR - Ad Appiano Gentile intanto c'è stata anche la visita del presidente Erick Thohir che ha incontrato proprio l'allenatore ex Lazio. Il numero 1 del club è tornato in Italia dopo quasi due mesi e domani sarà a San Siro per assistere alla sfida contro la squadra di Donadoni.

OBIETTIVO TERZO POSTO - Il terzo posto in ogni caso è l'obiettivo principale della stagione: "Non dipende solo da noi ma continuando a vincere - spiega - riusciremo ad accorciare la distanza con le prime tre-quattro che ci precedono e far diventare determinanti gli scontri diretti". In attesa dei duelli decisivi in campionato Pioli vuole proseguire il cammino in Coppa e si appella ai tifosi nerazzurri che dovranno sfidare il freddo per riempire San Siro: "Perché dovrebbero venire allo stadio? Un tifoso dell'Inter ama l'Inter e deve sapere che anche domani la squadra darà il massimo. Ci stiamo preparando bene e teniamo alla Coppa Italia".