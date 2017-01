Coppa Italia Roma, convocato Perotti con la Sampdoria

ROMA - Il tecnico della Roma, Luciano Spalletti, ha diramato la lista delle convocazioni in vista della gara di Coppa Italia, contro la Sampdoria. Sono in tutto 21 i giocatori chiamati dal tecnico, via libera per Juan Jesus e per Perotti, assente quest'ultimo dallo scorso impegno dei giallorossi a motivo di un edema al muscolo soleo sinistro.



TUTTO SULLA COPPA ITALIA

I CONVOCATI - Portieri: Alisson Becker, Lobont, Szczesny. Difensori: Emerson Palmieri, Mario Rui, Fazio, Manolas, Seck, Bruno Peres, Juan Jesus, Rudiger, Vermaelen. Centrocampisti: De Rossi, Gerson, Paredes, Strootman, Nainggolan, Perotti. Attaccanti El Shaarawy, Totti, Dzeko.

TUTTO SULLA ROMA