Coppa Italia, Inter-Lazio 1-2: verso il derby in semifinale

ROMA - Si va verso un bel doppio derby in semifinale di Coppa Italia. A meno che il Cesena non compia l'impresa contro la Roma all'Olimpico. La Lazio intanto batte l'Inter 2-1 a San Siro e stacca il pass, aspettando di conoscere la sua avversaria. Pioli cade contro la sua ex. dopo nove vittorie consecutive. La Lazio invece, dopo due ko contro Juventus e Chievo, si riscatta sul più bello. Inzaghi è uno specialista della Coppa Italia, ne ha vinte già cinque con la Lazio: tre da giocatore e due da allenatore della Primavera.

LE SCELTE - Pioli alla Coppa Italia ci tiene e non fa tanto turn-over: il tecnico concede un turno di riposo a Gagliardini, João Mário e Icardi. Rientrano Ansaldi, Murillo e Kondogbia. Confermato Handanovic tra i pali. Coppa Italia, la Lazio stende l'Inter e vola in semifinale Palacio è il terminale offensivo del 4-2-3-1, sostenuto dal terzetto composto dal grande ex Candreva, Banega e Perisic. Inzaghi recupera Marchetti. A centrocampo trova spazio Murgia, al posto dell'acciaccato Milinkovic-Savic. Felipe Anderson e Lulic affiancano Immobile in attacco.



FELIPE ANDERSON GOL - Parte meglio l'Inter che ha la prima occasione già al 4' con Perisic, e poi colpisce un palo esterno con un tiro dal limite di Kondogbia. La partita però cambia completamente subito dopo: l'Inter sparisce dal campo e la Lazio ne approfitta. Al 20' Felipe Anderson sblocca il risultato di testa, anticipando Ansaldi, su cross pennellato di Lulic. Nel giro di un minuto poi, la squadra di Inzaghi si divora due occasioni clamorose per raddoppiare con Immobile e Felipe Anderson.



RADDOPPIA BIGLIA - All'intervallo Pioli prova a scuotere l'Inter e manda in campo Icardi e Joao Mario, al posto di Palacio e Banega. È ancora la Lazio però ad essere pericolosissima. Al 48' Parolo davanti a Handanovic calcia incredibilmente alto sopra la traversa. La gara sembra chiudersi al 54', quando Miranda si fa scappare Immobile e lo sgambetta in area di rigore. Guida dà il rigore ed espelle il difensore, protagonista di una serata negativa. Biglia dal dischetto trasforma di potenza, gettandosi alle spalle anche il brutto episodio con un tifoso al termine della sfida con il Chievo. Felipe Anderson poco dopo si divora un'altra occasione per chiuderla definitivamente.

BROZOVIC LA RIAPRE - L'Inter ci prova, e paradossalmente crea più pericoli dopo essere rimasta in dieci. Al 67' Icardi di testa sfiora il gol, decisiva una deviazione di Hoedt. Inzaghi inserisce forze fresche con Milinkovic-Savic e Lukaku, al posto di Felipe Anderson e Lulic. Al 76' Radu stende Icardi e si prende il secondo giallo: ristabilita la parità numerica. L'Inter comincia a credere nella rimonta e la Lazio è in affanno. All'84' Brozovic la riapre di testa su assist di Perisic. Nel finale la squadra di Inzaghi soffre tanto, ma alla fine riesce a resistere. Il doppio vantaggio con l'uomo in più poteva essere gestito meglio, però è il risultato che conta. Inzaghi è in semifinale, andata l'1 marzo e ritorno il 5 aprile: preferisce la Roma o il Cesena? Chissà...

Tutto sulla Coppa Italia

Inter-Lazio, tabellino e statistiche