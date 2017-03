Bonnici: «Replay Albiol? La regola è seguire il gioco»

ROMA - «Ieri sera si è deciso di mandare tre replay dell'azione su Albiol, che l'arbitro non ha ritenuto fallosa, ma la prima regola è vedere il gioco e quindi la seguente azione, con la ripartenza della Juve e il fallo su Cuadrado che ha determinato il rigore per i bianconeri». Popi Bonnici, regista incaricato dalla Lega di A della supervisione della regia delle partite delle sue competizioni, spiega così dal punto di vista televisivo il 'momento clou' dell'andata di semifinale di Coppa Italia tra Juventus e Napoli, al centro delle polemiche anche per la copertura delle immagini. Juventus-Napoli, la rabbia diventa ironia sul web «Noi come Lega diamo un prodotto definito, poi ogni tv ha la possibilità di integrarlo con telecamere proprie - prosegue Bonnici parlando con l'Ansa -, o di chiedere particolari immagini. Noi dobbiamo accontentare venti squadre e spettatori di tutto il mondo, quindi non si può spezzare troppo il racconto per vicende 'localì che per un cinese o un americano sarebbero incomprensibili».

Raisport: «La verità sui replay»

«Nell'ambito del prodotto messo a disposizione dalla Lega ai broadcaster, proponiamo sia all'intervallo, sia nel dopopartita un pacchetto di immagini 'curiose' o particolari - afferma Bonnici - ma ci possono essere chieste anche immagini diverse, ogni televisione ha ovviamente la facoltà di confezionare il prodotto post gara secondo proprie idee». Napoli, la fotosequenza del contatto tra Albiol e Pjanic Bonnici ricorda che secondo la legge, «le società possano auto-prodursi le immagini e che in serie A si sono avvalse di queste facoltà sei club: Juventus, Napoli, Roma Sassuolo, Torino e Inter. Una regia della Lega coordina il lavoro e il 'concetto editoriale'».

Il Napoli sull'episodio di Albiol