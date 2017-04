Coppa Italia, Roma-Lazio: segui la giornata in tempo reale

ROMA - Ci siamo. Alle 20.45 di stasera allo Stadio Olimpico andrà in scena il derby valido per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Si parte dal 2-0 conquistato all'andata dalla Lazio grazie alle reti di Milinkovic-Savic e Immobile. La Roma di Spalletti sarà dunque chiamata a tentare una rimonta molto complicata davanti ad una Curva Sud di nuovo pulsante dopo l'eliminazione delle barriere. Previste allo stadio circa 50 mila persone e 120 paesi collegati da tutto il mondo. Seguite con noi tutta la giornata in tempo reale.

SEGUI ROMA-LAZIO IN DIRETTA DALLE 20.45

PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (4-2-3-1): Alisson; Rudiger, Manoals, Juan Jesus, Emerson; Paredes, Strootman; Salah, Nainggolan, El Shaarawy; Dzeko. All.: Spalletti

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, De Vrij, Wallace; Basta, Milinkovic-Savic, Biglia, Lulic, Lukaku; Felipe Anderson, Immobile. All.: S. Inzaghi Coppa Italia, Roma-Lazio: le probabili formazioni

15.20 DELIO ROSSI: «A ROMA IL DERBY VALE UNA STAGIONE»

«L’importanza del derby di Coppa Italia? E’ una sfida importante perché ti dà l’accesso alla finale e ti concede la possibilità di vincere un trofeo e poi è importante perché il derby a Roma è completamente diverso dagli altri derby. E’ una partita che sfugge a tutte le regole ma il fatto di aver vinto 2-0 dà un vantaggio alla Lazio. Penso che la gara si deciderà nella prima mezz’ora: se la Roma non riuscisse a segnare nei primi 30 minuti aumenterebbero le chance della Lazio. Se mi aspettavo questo Inzaghi? Onestamente me lo auguravo anche se non mi aspettavo che potesse incidere in maniera così determinante. Ha grandi meriti perché non è facile allenare in una città come Roma, anche dopo la vicenda di Bielsa». Queste le parole dell'ex tecnico della Lazio Delio Rossi.

14.17 DALL'ARGENTINA: «LA LAZIO BLINDA BIGLIA, INTER BEFFATA»

Lucas Biglia, il capitano della Lazio, è destinato a restare nella capitale. Il centrocampista argentino, secondo Olè, è ad un passo dal rinnovo con la Lazio per un ingaggio di 2,8 milioni di euro all’anno. Nel nuovo contratto sarà inserita anche una clausola da 25 milioni per allontanare le sirene dell'Inter, club interessato da tempo al giocatore.

13.50 ROMA-LAZIO, SULL'1 IL 91% DELLE GIOCATE

Nette le preferenze per la squadra di Spalletti, anche in quota: la vittoria (ma potrebbe non bastare) si gioca a 1,80

12.25 AS DEDICA UNO SPECIALE A TOTTI

La versione online del quotidiano spagnolo ha dedicato al capitano della Roma uno speciale: «Il numero dieci non è semplicemente un giocatore straordinario per il club, ma è un qualcosa di più: è l'emblema di una città antica e immortale»

12.05 MARIO RUI: «ROMA, POSSIAMO FARE LA REMUNTADA»

«Sappiamo che possiamo ribaltare il risultato» ha detto il portoghese in un'intervista rilasciata al Match Program ufficiale. «A livello personale mi deve tornare un po’ di fiducia, però mi sento quasi al cento per cento. Il derby è una gara a parte, c’è sempre una storia diversa in ogni partita. Quella dell'andata è stata una brutta sconfitta, sicuramente non meritavamo di perdere con due gol di scarto. Sappiamo che possiamo ribaltare il risultato». Le barriere sono state rimosse e la Curva rientrerà allo stadio. Quanto conta la spinta del tifo? «Penso che sia molto importante, si è visto già contro il Lione. Anche se eravamo sotto di due reti, con la loro forza, ci hanno dato la forza di continuare a spingere per cercare il risultato. Con il loro appoggio sarà più facile perché abbiamo qualche forza in più».

11.40 BALZARETTI: «CHE EMOZIONE QUEL GOL AL DERBY!»

Il dirigente della Roma Federico Balzaretti, è stato intervistato da Roma Radio e ha ricordato anche il suo gol al derby: «Quella rete mi portò una scarica di adrenalina incredibile. E quella corsa sotto la Curva Sud… Per chi vive a Roma il derby é qualcosa di diverso».

9.47 MONCHI PARLA GIA' DA DS DELLA ROMA: «SPALLETTI? NON SO SE RESTERA'»

L'ex dirigente del Siviglia parla del suo futuro nella capitale: «Non ci sono ancora le firme ma dopo il derby parleremo del mio contratto e del futuro. Luis Enrique? Mi piace molto»

9.44 LA GIORNATA DELLA LAZIO

I giocatori sono in ritiro a Formello. Alle ore 8.30 c'è la sveglia con la colazione a seguire. Ore 10.30 allenamento con ultime disposizioni tattiche e prove sui calci piazzati. Alle 13 si pranza e un'ora dopo tutti in camera per un riposino fino alle 17. Alle 17,30 ci sarà la riunione tecnica e alle 18.15 il pullman lascerà Formello per portare la squadra all'Olimpico.

9.41 LA GIORNATA DELLA ROMA

Appuntamento con i giocatori a Trigoria alle ore 9. A seguire risveglio muscolare e leggero allenamento. Alle 13 ci sarà il pranzo seguito alle 16.30 dalla merenda. Alle 17,45 via alla riunione tecnica dove di deciderà la formazione che scenderà in campo contro la Lazio. Mezz'ora più tardi il pullman partirà alla volta dello stadio Olimpico. Striscioni di ringraziamento a Lotti per la rimozione delle barriere

9.35 LAZIO, ECCO IL PIANO ANTI-ROMA

Inzaghi prepara la squadra nel solco della prima semifinale. Lulic farà il mediano con Bastos favorito su Radu. Si va verso il 3-5-2 con De Vrij, Wallace e appunto l'angolano favorito sul rumeno. Spiraglio per Keita ma Felipe resta in pole. Immobile resta a riposo: per lui niente rifinitura ma stasera ci sarà.

9.10 LA ROMA CAMBIA VOLTO

Spalletti è pronto a rivoluzionare la Roma. De Rossi e Fazio vanno verso il forfait, Paredes è pronto dopo l'ottima prestazione contro l'Empoli. Salah, Nainggolan e El Shaarawy in aiuto a Dzeko con il belga incaricato di fare il primo pressing. Spalletti vuole togliere alla Lazio le ripartenze.



8.30 SI RIPARTE DAL 2-0 DELL'ANDATA

Il primo marzo la Lazio si impose all'Olimpico sulla Roma per 2-0. Ecco la cronaca di quella partita