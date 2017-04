Napoli-Juventus, tragitto segreto per il pullman bianconero

NAPOLI - Napoli-Juventus ancora una volta. Dopo il pareggio in campionato (1-1), questa sera è tutto pronto per il ritorno della semifinale di Coppa Italia. Un discorso diverso ma sempre importantissimo. Infatti, se per la sfida di Serie A erano presenti cinquantatremila tifosi, questa sera ne sono previsti non meno di cinquantamila con un ordine pubblico che ricalcherà fedelmente i principi generali che hanno consentito di vivere una domenica speciale, governata da poco meno di mille agenti e intrisa semplicemente di fischi per Higuain.

Napoli-Juventus, alcune cose da sapere prima della partita

PROMO JUVE - Ma la vendita di così tanti biglietti è anche merito della "promo Juve" voluta dal club azzurro che ha permesso l'acquisto dei tagliandi ad un prezzo irrisorio. Per la città giravano volantini per invogliare i supporter a sostenere la propria squadra al San Paolo. «Porta con te una sciarpa o ancora meglio la bandiera che hai dimenticato da anni nell'armadio di casa - si leggeva -. Trasciniamo il Napoli a Roma in finale di Coppa Italia».

Juventus, primo imprevisto al San Paolo: il pullman non passa

IL TRAGITTO VERSO LO STADIO - Il pullman della squadra di Allegri è arrivato ieri alle 20.50, scortato da 120 agenti tra Polizia e Carabinieri. Ma per arrivare allo stadio ci sarà un percorso come quello fatto per la sfida di campionato. Sarà un tragitto insolito, blindatissimo con ingresso riservato in zona tribuna stampa e poi direttamente negli spogliatoi.