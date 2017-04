Il sindaco di Napoli: «Se si gioca come il secondo tempo di domenica scorsa, siamo ottimisti»

NAPOLI - «Se si gioca come il secondo tempo di domenica scorsa, siamo ottimisti» ha detto Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, in merito alla partita, in programma stasera con la Juve, semifinale di ritorno della Coppa Italia.

«La squadra deve giocarsi la partita - ha affermato - la città deve fare il tifo». «Non indosso giacca e cravatta oggi - ha evidenziato a margine della cerimonia per la laurea ad honorem a Totò - ma un maglione azzurro perché non ho il tempo di andare a cambiarmi».

