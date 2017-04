Roma, Totti tira il pallone a Wallace: il video scatena i laziali. Felipe Anderson: «Cogl....»

ROMA - Il video sta ormai facendo il giro del web scatenando le reazioni dei tifosi della Lazio. In occasione della semifinale di ritorno di Coppa Italia si è verificato un piccolo attrito tra Francesco Totti e Wallace. Il capitano della Roma, poco prima di entrare in campo, ha finto di tirare il pallone addosso al rivale che si apprestava a battere una rimessa laterale salvo poi farlo realmente. I sostenitori biancocelesti non hanno apprezzato il gesto manifestando tutto il loro disappunto sui profili social. A tutto ciò si aggiunge anche il messaggio di Felipe Anderson che, su Instagram, ha commentato il video scrivendo: «Cogl....».

