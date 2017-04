Finale Coppa Italia, la Juventus giocherà in casa contro la Lazio

Lo ha ufficializzato la Lega in un comunicato al termine di un sorteggio pro forma: sfida in programma all'Olimpico di Roma il prossimo 2 giugno

MILANO - «Visto l’esito delle gare di semifinale e per effetto del sorteggio effettuato al fine di determinare pro forma la società di casa, ai sensi dell’articolo 3.9 del Regolamento della competizione, la gara di finale della TIM Cup 2016/2017, sarà Juventus-Lazio». Il Napoli vince ma la Juve è in finale con Higuain. Social spietati La partita è in programma allo Stadio Olimpico venerdì 2 giugno. Ma attenzione, la data potrebbe cambiare. In caso di qualificazione della squadra di Allegri all’ultimo atto di Champions, la finale sarà anticipata a mercoledì 17 maggio.

