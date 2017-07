Tabellone Coppa Italia 2017/18, ecco gli accoppiamenti

Il sorteggio nella sede della Lega Serie A a Milano: il torneo inizierà il prossimo 30 luglio con il primo turno eliminatorio per concludersi il 9 maggio 2018

MILANO - Da una parte del tabellone Juventus-Roma e Napoli-Atalanta, dall'altra il derby fra Milan e Inter e Lazio-Fiorentina: sono i possibili incroci ai quarti di finale della prossima Coppa Italia (al via il 30 luglio) in base ai sorteggi di oggi. Le otto teste di serie entreranno agli ottavi (13 e 20 dicembre) e la Juventus, vincitrice delle ultime tre edizioni, affronterà probabilmente una fra Genoa e Crotone, la Roma potrebbe trovarsi sulla propria strada il Torino, l'Atalanta il Sassuolo, il Napoli una fra Udinese e Benevento. Sulla parte destra del tabellone per il Milan si può prevedere il debutto contro la vincitrice del derby di Verona fra Chievo ed Hellas, mentre l'Inter potrebbe incrociare il Cagliari, la Fiorentina la Sampdoria, e la Lazio una fra Bologna e Spal.

ECCO IL CALENDARIO DELLE PARTITE DEL TURNO PRELIMINARE

Trentasei squadre partecipano al primo turno preliminare di Coppa Italia: in campo ventisette compagini di Lega Pro e nove squadre di Serie D che nel campionato 2016/2017 si sono classificate al secondo posto dei rispettivi giorni. Squadre in campo il 30 luglio.

Sambenedettese-Lucchese

Piacenza-Massese

Trapani-Paganese

Livorno- Feralpi Salò

Alessandria-Cosenza

Reggiana-Trastevere

Pisa-Varese

Gubbio-Monterosi

Juve Stabia-Bassano

Virtus-Matera

Casertana-Virtus Francavilla

Imolese-Lecce

Ciliverghe-Mazzano

Pordenone-Matelica

Vicenza-Pro Piacenza

Padova-Rende

Arezzo-Triestina

Giana Erminio-Albinoleffe

Siracusa-Renate