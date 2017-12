Il 26 dicembre partiranno i quarti di finale di Coppa Italia: ben due derby in programma!

ROMA - In attesa dell'ultima giornata di andata del campionato di serie A, si torna in campo per i quarti di finale della Coppa Italia, che scatteranno domani sera. Il regolamento è molto semplice: partita secca, chi vince va alle semifinali.

Ecco il programma completo degli incontri in programma:

Martedì 26 dicembre Lazio-Fiorentina, ore 21

Mercoledì 27 dicembre Milan-Inter, ore 20,45

Martedì 2 gennaio 2018 Napoli-Atalanta, ore 20,45

Mercoledì 3 gennaio 2018: Juventus-Torino, ore 20,45.

COPPA ITALIA, LE DESIGNAZIONI ARBITRALI