Coppa Italia, Inzaghi spinge la Lazio: «I nostri tifosi ci porteranno in finale»

ROMA - Le due vittorie in campionato contro Verona e Sassuolo e quella contro la Dimano Bucarest che ha regalato il pass per gli ottavi di Europa League hanno traghettato la Lazio fuori dalla piccola crisi che l'aveva colpita. Domani all'Olimpico arriva il Milan nel secondo round della semifinale di Coppa Italia (dopo lo 0-0 di San Siro) e Simone Inzaghi chiede ai suoi ragazzi di non fermarsi: «Abbiamo lavorato tanto per arrivare fin qui e ora a 90' dalla finale ce la giocheremo nel migliore dei modi». Una mano il tecnico la chiede al popolo biancoceleste: «I nostri tifosi ci aiutano sempre, speriamo siano in tanti: vogliamo questa finale».

L'ALLENAMENTO - Oggi pomeriggio il tecnico biancoceleste ha diretto la seduta tattica a Formello, dove il sole ha sciolto buona parte della neve caduta nella notte tra domenica e lunedì. Roma imbiancata: calciatori sotto la neve Per una volta Inzaghi ha pochi dubbi. In porta ci sarà Strakosha, davanti a lui Caceres è favorito su Bastos per affiancare gli inamovibili de Vrij e Radu. Nel 3-5-2 della Lazio ci saranno Marusic (squalificato per due turni in campionato) e capitan Lulic sulle fasce, Parolo, Leiva e Milinkovic-Savic (23 anni festeggiati oggi) a centrocampo. In attacco, vicino al capocannoniere Ciro Immobile, dovrebbe invece tornare dal primo minuto Luis Alberto, mentre il ritrovato Felipe Anderson tornerà utile a gara in corso. All'Olimpico sono attesi circa 35mila spettatori: si parte dallo 0-0 dell'andata, fischio d'inizio alle ore 20.45.

