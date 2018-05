Juventus-Milan, i convocati di Gattuso: c’è anche Biglia

ROMA – Al termine dell’allenamento di rifinitura, Rino Gattuso ha diramato la lista dei 25 convocati per la finale di Coppa Italia in programma domani sera all'Olimpico di Roma contro la Juventus. In elenco anche Biglia, che si è allenato con la squadra ed è a tutti gli effetti recuperato.

LA LISTA COMPLETA

Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Storari.

Difensori: Abate, Antonelli, Bonucci, Calabria, Gomez, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Zapata.

Centrocampisti: Biglia, Bonaventura, Calhanoglu, Kessie, Locatelli, Mauri, Montolivo, Torrasi.

Attaccanti: Borini, Cutrone, Kalinic, Andre' Silva, Suso.