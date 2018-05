Allegri: «Quando la Juve gioca seriamente diventa dura per tutti»

Il tecnico bianconero dopo la vittoria di Coppa Italia contro il Milan: «Abbiamo dimostrato di essere un grande gruppo. Ora lo scudetto per concludere una stagione straordinaria»

ROMA - «Abbiamo preso il primo trofeo. I ragazzi hanno fatto una partita straordinaria, direi che se la sono meritata». Massimiliano Allegri applaude i suoi dopo il 4-0 al Milan che regala alla Juve la Coppa Italia numero 13, la quarta di fila. Juventus-Milan, le coreografie della finale «Avevo detto ai ragazzi che questa serata se la dovevano regalare per loro dopo tante soddisfazioni regalate ai tifosi, alla società, sono loro gli artefici di queste vittorie e quando giocano seriamente diventa dura per gli altri - le parole del tecnico bianconero a Rai Sport - Hanno dimostrato di essere veramente una grande squadra e un grande gruppo». Dopo un primo tempo equilibrato, la Juve ha spinto sull'acceleratore e ha demolito il Milan in 8 minuti. «Ci vuole molta calma, nel primo tempo c'erano pochi spazi, poi si sono aperti e le qualità tecniche sono venute fuori - commenta Allegri - Ora prendiamoci la matematica dello scudetto e concludiamo una stagione che anche stavolta è straordinaria e bellissima».

