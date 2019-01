Coppa Italia Novara, Viali: «Cerchiamo di fare qualcosa di eccezionale»

NOVARA - "Giocare contro la quarta della Serie A è un premio per la squadra. E' una grande soddisfazione e giocare in uno stadio del genere non capita spesso. Dobbiamo essere consapevoli che se non siamo convinti di poter fare qualcosa di eccezionale non riusciremo a cogliere le poche occasioni". Il tecnico del Novara, William Viali, è pronto alla gara di Coppa Italia con la Lazio: "Dovremo concedere pochi spazi, loro sono la squadra più fisica della Serie A. E in ripartenza sanno essere micidiali. Dovremo avere coraggio ed entusiamo per cercare di fare qualcosa di bello, deve essere vissuta come un'occasione. Resta una gara a sé stante, ma fare qualcosa di particolare ci può dare ulteriore autostima. Le critiche a Inzaghi? Dopo una stagione straordinaria c'era molta attesa, quindi è capitato per alcuni risultati che non sono arrivati. Ma sono quarti e stanno facendo un ottimo campionato".