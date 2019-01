Diretta Lazio-Novara ore 15: probabili formazioni e dove vederla in tv

ROMA - Alle ore 15, allo stadio Olimpico, Lazio e Novara si sfideranno per il primo incontro degli ottavi di finale di Coppa Italia. Si tratta del primo impegno ufficiale del nuovo anno e dell’esordio nella manifestazione per la formazione biancoceleste, qualificata d’ufficio agli ottavi dopo il quinto posto dello scorso campionato. I piemontesi, invece, hanno già battuto Perugia, Brescia e Pisa e oggi daranno di tutto pur di superare anche la squadra allenata da Simone Inzaghi che, nella conferenza stampa di ieri ha dichiarato: «Nessun rodaggio, quella di domani è una partita importante che vale un quarto di finale». Le due compagini si sono affrontate l’ultima volta allo stadio Olimpico il 5 dicembre 2011, era la 14esima giornata del campionato di Serie A e vinsero i biancocelesti per 3-0, in gol Biava e doppietta di Rocchi.

SEGUI LAZIO-NOVARA LIVE DALLE 15

ORGOGLIO NOVARA -La squadra di Viali, insieme all’Entella, che lunedì, sempre allo stadio Olimpico, affronterà la Roma, sono le due rivelazioni di questa edizione della coppa Italia. I piemontesi dovranno mettere in campo tutto il loro orgoglio, per una partita che, nonostante le due categorie di differenza, potrebbe rappresentare una chiave di volta per sterzare anche in campionato. Il Novara è infatti al decimo posto e si trova a dieci lunghezze di distanza dalla capolista Piacenza.

COME VEDERLA IN TV -La partita tra Lazio e Novara verrà trasmessa in diretta su Rai2. Approfondimenti in studio e dallo stadio prima del calcio d’inizio e al termine dell’incontro. La gara sarà visibile in streaming anche sulla piattaforma Rai Play.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Lazio (3-5-2): Strakosha; Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Marusic, Milinkovic-Savic, Badelj, Luis Alberto, Lukaku: Correa, Immobile.

Novara (4-3-2-1): Benedettini; Cinaglia, Chiosa, Bove, Visconti; Sciaudone, Ronaldo, Nardi; Schiavi, Manconi; Eusepi.