Diretta Sampdoria-Milan ore 18: probabili formazioni e dove vederla in tv

ROMA - Lucas Paquetà, neoacquisto rossonero, debutterà oggi alle 18 allo stadio Luigi Ferraris di Genova in occasione dell’ottavo di finale di Coppa Italia tra Sampdoria e Milan. Esordio nella competizione per i ragazzi di Gattuso, qualificati direttamente agli ottavi, mentre i liguri hanno battuto nella sfida dei sedicesimi la Spal. Le due squadre arrivano alla sfida in maniera differente: il morale in casa blucerchiata è alto, con la squadra di Giampaolo che nelle ultime cinque partite di campionato ha raccolto dieci punti: frutto del pareggio in extremis sul campo della Lazio (il 2-2 di Saponara è arrivato al ’98esimo), delle vittorie su Parma e Chievo in casa (2-0) e Empoli in trasferta (2-4), prima della sconfitta per 2-1 allo Juventus Stadium. Il mercato ha regalato ai doriani una vecchia conoscenza, Manolo Gabbiadini, tornato in blucerchiato dopo quattro anni e le parentesi con Napoli e in Inghilterra con il Southampton. I rossoneri, che mercoledì affronteranno la Juventus in Supercoppa italiana, invece, dopo quattro partite senza gol (Torino, Bologna, Fiorentina e Frosinone) hanno ritrovato la vittoria nell’ultima partita di campionato prima della sosta, 2-1 sulla Spal con gol decisivo di Higuain, vero e proprio protagonista di questa sessione di mercato e ormai da giorni vicino al trasferimento al Chelsea.

SUSO OUT- Come vi abbiamo raccontato ieri, Suso non sarà della partita: il calciatore spagnolo ha avuto un risentimento sovrapubico, lo stesso problema che lo aveva rallentato nelle ultime settimane, al suo posto giocherà il neoacquisto Lucas Paquetà. L’allenatore rossonero dovrà fare a meno anche dello squalificato Davide Calabria, al quale si aggiungono gli infortunati Biglia, Bonaventura e Caldara.

COME VEDERLA - L’ottavo di finale tra Sampdoria e Milan verrà trasmesso in diretta a partire dalle 17:50 su Rai2. La partita sarà inoltre visibile in streaming sulla piattaforma Rai Play.

SEGUI SAMPDORIA-MILAN LIVE DALLE 18

PROBABILI FORMAZIONI

SAMPDORIA (4-3-1-2): Rafael; Sala, Tonelli, Andersen, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Quagliarella, Caprari.

MILAN (4-3-3): Reina; Abate, Musacchio, Romagnoli, Rodríguez; Kessié, Bakayoko, Paquetà; Castillejo, Higuaín, Calhanoglu.