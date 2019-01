Coppa Italia Sassuolo, De Zerbi: «Presi due gol evitabili, ma sono contento»

NAPOLI - "Difficile dare un giudizio al gol annullato a Locatelli, io non sono abituato ad entrare negli errori degli arbitri" esordisce a Rai Sport il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi, dopo la sconfitta con il Napoli in Coppa Italia. "Abbiamo fatto una buona partita, prendendo il piglio giusto, siamo contenti. Abbiamo subito due gol evitabili, ma mi piace ciò che abbiamo fatto". Il tecnico bresciano traccia un primo bilancio sulla stagione: "Abbiamo avuto un buon inizio, poi qualche giocatore determinante si è infortunato. Si può farne a meno, ma chiaramente abbiamo sofferto; poi c'è stato qualche pareggio di troppo che con un po' di cattiveria potevamo trasformare in vittoria. Credo che meritiamo cinque punti in più. 25 punti sono tanti, ma ne avessimo fatti 30 sarebbe stato un capolavoro. Ora dovremo essere bravi a riprendere il lavoro da dove l'avevamo lasciato".

