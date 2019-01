Coppa Italia Fiorentina, Pioli: «Con la Roma non si decide la stagione»

FIRENZE - "Roma? Sarà la partita più importante della Coppa Italia, non di tutta la stagione, visto che è ancora lunga. E la stagione non si deciderà domani sera". Così il tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli, alla vigilia del match contro i giallorossi: "La Coppa Italia è una competizione importante: se entri agli ottavi e fai bene per quattro gare puoi arrivare in finale. Noi affrontiamo un grande avversario, abbiamo bisogno di una grande prestazione e di una partita importantissima. Chiesa? Un ragazzo molto determinato, sta completando la sua maturazione e la sua crescita. Ancora è ancora giovane e ha tanto da fare. E' sereno, sta bene e si vede. Già da tempo ha imboccato la strada giusta, deve solo proseguire e lasciar perdere le voci che inevitabilmente ci sono su di lui. Zaniolo? Quando abbiamo giocato contro la Roma in campionato è stato il giocatore che più mi ha impressionato: prospettiva, tecnica, fisicità. E ha combattuto con Veretout. Non so come fosse quando era nelle giovanili viola. A volte è difficile valutare i giovani, capire chi sia già pronto".