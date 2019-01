Diretta Atalanta-Juventus ore 20.45: probabili formazioni e dove vederla in tv

BERGAMO - Dopo la vittoria sul campo della Lazio nell'ultimo turno di Serie A, la Juventus di Allegri fa visita all'Atalanta per i quarti di finale di Coppa Italia. Le due squadre si giocano in gara secca il passaggio in semifinale. La formazione di Gasperini viene dal 3-3 casalingo in rimonta con la Roma.

DOVE VEDERE ATALANTA-JUVE - La partita tra Atalanta e Juventus è in programma alle ore 20.45 allo stadio Atleti Azzurri d'Italia a Bergamo e sarà visibile in diretta televisiva sul canale Rai1, con la diretta streaming disponibile sulla paittaforma RaiPlay.

PROBABILI FORMAZIONI - Nella Juve dovrebbe rientrare Pjanic a centrocampo, con Matuidi e Bentancur a completare il reparto in mediana. Allegri sembra intenzionato a confermare il 4-3-3 ma dovrebbe puntare su Bernardeschi, entrato molto bene a Roma contro la Lazio, nell'attacco bianconero insieme a Cristiano Ronaldo e Dybala. I centrali di difesa dovrebbero essere Rugani e Chiellini, con Caceres inizialmente in panchina. Atalanta di Gasperini che sembra puntare sul tridente formato da Gomez a supporto di Ilicic e Zapata. In difesa, ci dovrebbero essere Toloi, Djimsiti e Palomino. Dubbio a centrocampo con Pasalic favorito su Freuler.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Djimsiti, Palomino; Hateboer, De Roon, Pasalic, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata. Allenatore: Gasperini

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Allegri

Arbitro: Pasqua di Tivoli

Tv: Rai1