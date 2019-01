Coppa Italia Fiorentina, Pioli: «Serata quasi perfetta»

FIRENZE - Non è roba di tutti i giorni conquistare una semifinale di Coppa Italia, farlo attraverso un 7-1 sul campo ancor di più. Intervistato da Rai Sport, Stefano Pioli commenta emozionato l'impresa compiuta dalla sua Fiorentina contro la Roma: "Ci voleva qualità, spirito di sacrificio e compattezza contro un avversario come i giallorossi". La prestazione della Viola è stata magistrale, con un Federico Chiesa semplicemente inarrestabile: "La serata è stata quasi perfetta e sono molto soddisfatto: i ragazzi meritano di andare avanti in questa Coppa Italia" prosegue Pioli. Il tecnico tuttavia non snobba la Serie A: "Il passaggio del turno è importante ma ci manca la semifinale per arrivare in fondo. Ora ci concentreremo sul campionato".

FIORENTINA-ROMA 7-1: NUMERI E STATISTICHE