Inter, Spalletti polemizza con Giordano: «Fate commentare gli episodi a un altro...»

MILANO - "Siamo stati un pò impacciati, quando è entrata nel vivo siamo stati dentro la partita fino alla fine. Ci siamo fatti prendere dalla frenesia". Luciano Spalletti, intervistato da RaiSport, appare deluso nel dopo partita di Inter-Lazio di Coppa Italia. "E' mancata la lucidità nel far girare palla - continua il tecnico dei nerazzurri - e quando siamo andati ad attaccare la Lazio era tutta schierata. Abbiamo avuto occasioni da rete, con Candreva e con Lautaro all'ultimo minuto. Partita in equilibrio totale, poi ai rigori se la sono meritata". Nainggolan è stato protagonista in negativo sbagliando il, rigore che è costato la qualificazione, mentre Perisic è uscito turbato dalle vicende di mercato, con il mancato trasferimento in Premier League: come gestirà Spalletti queste situazioni? "Sono da recuperare - risponde -: Nainggolan ha avuto una serie di infortuni, per quanto riguarda Perisic è chiaro che bisogna riordinare i ruoli e gli obblighi che un professionista ha. Gli era stata fatta una proposta importante e il giocatore era disponibile, quando si è accorto che non era così è tornato sui suoi passi. Ha creato tensione intorno, appena torna dentro con la testa lo facciamo giocare".

LA POLEMICA - Durante il collegamento con la Rai c'è stato un botta e risposta con Bruno Giordano. «I vari episodi? Se li fate commentare a un altro mi fate un favore». ha detto il tecnico nerazzurro -. «Se la palla non è partita non è rigore», ha commentato l'ex giocatore della Lazio riferendosi a un presunto fallo in area ai danni dell'Inter. Spalletti ha replicato: «Se dai un pugno a uno in area a gioco fermo è rigore». Ma Giordano ha insistito: «No, se la palla non è partita non è rigore. Sai anche tu che prima di essere un tifoso della Lazio sono uno sportivo. Poi se vuoi possiamo commentare la spinta su Icardi». E Spalletti: «Ma anche lì secondo me era rigore. Ma parliamo della partita, è meglio».