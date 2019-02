Coppa Italia: quattro giornate a Radu e due turni a Dzeko

ROMA - Quattro giornate di squalifica per il laziale Stefan Radu, due per il romanista Edin Dzeko. Questi i duri verdetti del giudice sportivo, Alessandro Zampone, dopo le partite dei quarti di Coppa Italia. Il giocatore della Lazio è stato sanzionato "per aver rivolto all'arbitro frasi irriguardose e per averlo poi spinto leggermente con un braccio sul petto". Il bosniaco pagherà anche 10 mila euro di multa per "espressioni gravemente ingiuriose all'arbitro, al quale ha anche manifestato un comportamento minaccioso".Entrambi i giocatori erano stati espulsi, nel corso degli incontri Inter-Lazio di ieri e Fiorentina-Roma di ieri sera. Un turno di squalifica è stato inflitto poi ai giocatori dell'Atalanta Berat Djimsiti e Remo Freuler e all'interista Roberto Gagliardini, che erano diffidati e sono stati ammoniti. Stop per un turno anche all'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, "per avere assunto dopo la segnatura di una rete da parte della squadra avversaria un atteggiamento platealmente polemico nei confronti dell'operato arbitrale esprimendo il proprio disappunto prima dirigendosi verso il quarto ufficiale con gestualità irrispettosa e successivamente imprecando con una espressione volgare; e per avere, dopo la notifica di allontanamento, mentre si recava negli spogliatoi, reiterato la propria condotta irrispettosa pronunciando parole irridenti".

La Roma di Di Francesco cerca a Trigoria la forza per rialzarsi

MULTA AL MILAN - Il giudice sportivo della Lega di Serie A, Alessandro Zampone, in relazione alle partite valide per i quarti di finale della Coppa Italia, disputate fra martedì e ieri, ha inflitto al Milan un'ammenda di 20 mila euro per avere "i suoi sostenitori, prima dell'inizio della partita", contro il Napoli e "durante la stessa, precisamente al 9' e al 48' del secondo tempo, intonato un coro insultante di matrice territoriale". Multata anche l'Atalanta, ma di 5 mila euro, per avere "i suoi sostenitori, prima dell'inizio della partita", contro la Juventus "lanciato un fumogeno sul terreno di gioco e uno nel recinto di gioco". La sanzione "è stata attenuata per avere la società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza"