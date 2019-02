Coppa Italia Atalanta, Gasperini: «Persa grande opportunità, ma non è un brutto risultato»

FIRENZE - Lo spettacolare pareggio tra Fiorentina e Atalanta lascia un po' di amaro in bocca al tecnico nerazzurro Gian Piero Gasperini: "Abbiamo condotto a lungo la partita, ci abbiamo messo molto del nostro per farci raggiungere - esordisce l'allenatore a Rai Sport - per come abbiamo giocato la partita potevamo e dovevamo vincere, ma va bene così. In assoluto non è un cattivo risultato, ma abbiamo perso una grande opportunità". I nerazzurri affronteranno di nuovo la Viola questa domenica in campionato a Bergamo: "Lasciamo da parte la Coppa per due mesi, a questo punto però puntiamo tantissimo ad andare in finale, avendo a disposizione due risultati su tre. Meglio Milan o Lazio in finale? Meglio l'Atalanta (ride, ndr)".

GLI ERRORI - Gasperini prosegue: "Gli errori sui gol? Sono diversi tra loro, quello in occasione del primo gol ha dato più slancio alla Fiorentina, che in quel momento era in difficoltà. Muriel e Chiesa sono giocatori velocissimi, che ti infilano in profondità. Abbiamo fatto una buona partita, dovevamo forse cercare un po' di più Zapata, resresta la delusione di non aver vinto". Palomino non ha brillato, anzi: "Si possono mettere in preventivo un certo tipo di errori, è chiaro che il suo è stato pesante e ci è costato un gol. Non dobbiamo avere nessun rimpianto, però". L'ex di turno Josip Ilicic ha tirato fuori una partita da fenomeno: "Non è sempre così" ride Gasperini ironico, che chiude così: "Pensiamo ad arrivare alla finale, sarebbe un traguardo fantastico per la nostra stagione. Non possiamo sbagliare il ritorno".

FIORENTINA-ATALANTA 3-3: NUMERI E STATISTICHE