Euro 2020: guida alle qualificazioni, gironi e calendario completo

ROMA - Partono ufficialmente alle 16 di giovedì 21 marzo le partite di qualificazione agli Europei itineranti del 2020. La sfida di esordio dei match di qualificazione per gli Europei, Kazakhstan-Scozia, si gioca ad Astana, a oltre 5600 km da Londra, città dove si giocherà la finalissima del 12 luglio 2020 nel mitico stadio di Wembley.

EUROPEO ITINERANTE - La formula della fase finale degli Europei resta invariata con 24 nazionali qualificate che verranno suddivise in sei gironi da quattro squadre. L’edizione 2020 sarà il primo Europeo itinerante poiché sarà ospitato da ben 13 Paesi, tra cui anche l’Italia. Anche per questo motivo non ci sarà nessuna nazionale qualificata di diritto come Paese ospitante ma in sede di sorteggi per i gruppi di qualificazione all’Europeo è stato stabilito che non ci dovessero essere più di due nazioni ospitanti per ogni raggruppamento.

10 GIRONI DI QUALIFICAZIONE - Le 55 rappresentative facenti parte della Uefa sono state suddivise in 10 raggruppamenti, cinque composti da sei nazionali e altrettanti formati da cinque squadre. L'Italia, guidata da Roberto Mancini, è stata sorteggiata a dicembre nel girone J con Armenia, Liechtenstein, Grecia, Bosnia e Finlandia. Gli azzurri faranno l’esordio nelle qualificazioni europee in occasione della sfida casalinga contro la Finlandia che si disputerà sabato 23 marzo allo stadio Friuli di Udine.

Qui di seguito i 10 gironi di qualificazione agli Europei:

Girone A: Inghilterra, Repubblica Ceca, Bulgaria, Montenegro, Kosovo

Girone B: Portogallo, Ucraina, Serbia, Lituania, Lussemburgo

Girone C: Olanda, Germania, Irlanda del Nord, Estonia, Bielorussia

Girone D: Svizzera, Danimarca, Repubblica d'Irlanda, Georgia, Gibilterra

Girone E: Croazia, Galles, Slovacchia, Ungheria, Azerbaigian

Girone F: Spagna, Svezia, Norvegia, Romania, Isole Faroe, Malta

Girone G: Polonia, Austria, Israele, Slovenia, ERJ Macedonia, Lettonia

Girone H: Francia, Islanda, Turchia, Albania, Moldavia, Andorra

Girone I: Belgio, Russia, Scozia, Cipro, Kazakistan, San Marino

Girone J: Italia, Bosnia-Erzegovina, Finlandia, Grecia, Armenia, Liechtenstein



CHI SI QUALIFICA A EURO 2020 - La formula prevede che ogni nazionale giochi due volte con tutte le altre del proprio girone. A ottenere il pass per gli Europei saranno le prime due classificate di ogni raggruppamento. In questa maniera saranno assegnati 20 dei 24 posti alle fasi finali. Gli ultimi quattro posti per Euro 2020 saranno assegnati attraverso degli spareggi. In occasione dei playoff per gli Europei entra in scena la Nations League, la competizione tra nazionali europee che si è disputata negli ultimi mesi del 2018 e che ha visto la nazionale italiana impegnata contro Portogallo e Polonia.

NATIONS LEAGUE, I PLAYOFF - A ognuna delle quattro Leghe (A, B, C e D) di Nations League è stato assegnato un posto per i playoff di Euro 2020. Per ognuna delle leghe della Nations League le quattro vincitrici dei gironi si sfideranno negli spareggi. Per queste squadre l'ulteriore spareggio si svolgerà con semifinale e finale a gara unica nel marzo 2020. Le vincitrici si qualificheranno a Euro 2020. Se la vincitrice di un girone di Nations League dovesse aver già ottenuto il pass per l’Europeo tramite le qualificazioni europee ecco che il suo posto passa alla squadra con il miglior piazzamento in classifica della propria Lega non ancora qualificata a Euro 2020.

CALENDARIO QUALIFICAZIONI EURO 2020 - Dieci turni nell’arco di nove mesi. Il calendario delle qualificazioni per gli Europei si snoda in pochissimi mesi dal 21 marzo, data dei primi match, al 19 novembre giorno in cui conosceremo quali saranno le 20 nazionali certe di avere in tasca il pass per l’Europeo. Sempre il 19 novembre si conosceranno anche le nazionali che proveranno a ottenere la qualificazione nel marzo 2020 tramite i playoff della Nations League.

21–23 marzo: primo turno

24-26 marzo: secondo turno

07–08 giugno: terzo turno

10–11 giugno: quarto turno

05–07 settembre: quinto turno

08-10 settembre: sesto turno

10–12 ottobre: settimo turno

13-15 ottobre: ottavo turno

14–16 novembre: nono turno

17-19 novembre: decimo turno



IL CALENDARIO DELLE PARTITE DELL’ITALIA - Come già anticipato, gli azzurri inizieranno il percorso che si spera possa portare a Euro 2020 il 23 marzo allo Stadio Friuli di Udine contro la Finlandia. Di seguito l’elenco completo delle partite della squadra di Roberto Mancini.

Coverciano: l'Italia veste Armani

Sabato 23 marzo (20:45): Italia-Finlandia - Stadio Friuli, Udine

Martedì 26 marzo (20:45): Italia-Liechtenstein - Stadio Ennio Tardini, Parma

Sabato 8 giugno (20:45): Grecia-Italia - Stadio OACA Spyros Louis, Atene

Martedì 11 giugno (20:45): Italia-Bosnia - Allianz Stadium, Torino

Giovedì 5 settembre (18:00): Armenia-Italia

Domenica 8 settembre (20:45): Finlandia-Italia

Sabato 12 ottobre (20:45): Italia-Grecia

Martedì 15 ottobre (20:45): Liechtenstein-Italia

Venerdì 15 novembre (20:45): Bosnia-Italia

Lunedì 18 novembre (20:45): Italia-Armenia