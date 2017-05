Europa League, Mourinho sogna un 'tripletino' da Champions

MANCHESTER – Un ingresso a due porte più che una finale di Europa League per José Mourinho quella di stasera a Stoccolma contro l’Ajax. In 90’ - o forse 120’ se si considera la possibilità dei calci di rigore – il Manchester United può infatti passare da un semi-fallimento a una stagione comunque memorabile nonostante il sesto posto finale in Premier League che non garantisce l’accesso alla prossima Champions League. Europa League, se lo United trionfa raggiunge la Juventus Una competizione che invece accoglierebbe di diritto i ‘Red Devils’ in caso di trionfo sui 'lancieri' olandesi, senza contare che l’Europa League ne farebbe la quinta squadra ad avere in bacheca tutti e tre i maggiori trofei continentali (come Juventus, lo stesso Ajax, il Bayern Monaco e il Chelsea) e darebbe ancora più valore alla ‘Coppa di Lega’ e alla ‘Community Shield’ conquistati dal portoghese in questa che è la sua prima stagione a Manchester. E se la Juventus è l’unica ancora in corsa per un ‘triplete’ da leggenda, Mourinho spera di ‘bruciare’ almeno sul tempo i vecchi rivali dei tempi interisti consolandosi con un ‘tripletino’ dal peso comunque importante.

