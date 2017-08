Playoff Europa League, sarà Shkendija-Milan: andata il 17 agosto

ROMA - Sorteggio fortunato per il Milan. L'urna di Nyon ha decretato i macedoni dello Shkendija come prossimi avversari al playoff di Europa League. L'andata si giocherà il 17 agosto a Skopje (lo stadio è quello che ospiterà la Supercoppa tra Real e United), il ritorno una settimana dopo a San Siro.

L'Athletic volerà in Grecia per sfidare il Panathinaikos mentre il Marsiglia di Garcia sarà di scena in Slovenia contro il Domzale. Sifde interessanti sono anche quelle tra Everton e Hajduk Spalato e tra Ajax e Rosenborg.

L'ESITO DEI SORTEGGI

Shkendija (MKD) -MILAN

Vardar (MKD)-Fenerbahçe (TUR)

Ajax (NED)-Rosenborg (NOR)

Osijek (CRO)-Austria Wien (AUT)

Crvena zvezda (SRB)-Krasnodar (RUS)

Altach (AUT)-M.Tel-Aviv (ISR)

Bate (BLR)-Olexandriya (UKR)

Club Brugge (BEL)-Aek (GRE)

Maritimo (POR)-Dinamo Kiev (UKR)

Dinamo Zagabria (CRO)-Skenderbeu (ALB)

Ludogorets (BUL)-Suduva (LTU)

Panathinaikos (GRE)-Athletic (ESP)

Apollon (CYP)-Midtjylland (DEN)

Domzale (SVN)-Marsiglia (FRA)

Partizan (SRB) - Videoton (HUN)

FH (ISL) - Braga (POR)

Everton (ENG)-Hajduk Split (CRO)

Utrecht (NED)-Zenit (RUS)

Legia (POL)-Sheriff (MDA)

Viitorul (ROU)-Salzburg (AUT)

Plzen (CZE)-AEK Larnaca (CYP)

Paok (GRE)-Ostersund (SWE)

Anche qui, come già successo con il sorteggio di Champions, la cerimonia si è aperta con le immagini dell'ultima finale disputata a Solna vinta dal Manchester United di José Mourinho che ha battuto per 2-0 l'Ajax.