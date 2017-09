Vitesse-Lazio: informazioni utili per i tifosi biancocelesti presenti in Olanda per l'Europa League

ARNHEM (Olanda) - Il Comune e la Polizia di Arnhem hanno comunicato alcune informazioni utili ai tifosi biancocelesti presenti in Olanda che questa sera seguiranno la Lazio allo stadio GelreDome per il primo turno dell’Europa League contro il Vitesse.

Nel centro della città, in piazza Gele Rijdersplein, è stata creata una zona apposita per i tifosi provenienti da Roma chiamata "Lazio Fanzone". Da qui partirà un servizio navetta gratuito per andare allo stadio. I cancelli apriranno al pubblico alle ore 19.35. Al termine della partita, i tifosi laziali dovranno probabilmente aspettare prima di poter uscire dallo stadio. Sarà vietato consumare alcool per le strade.