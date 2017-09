Lazio-Waregem, Inzaghi: «Avanti con la difesa di Verona. Nani? È pronto»

ROMA - Alla vigilia della sfida stagionale di Europa League, questa volta in casa contro i belgi del Waregem (domani, ore 19) dopo il successo esterno ottenuto in rimonta sugli olandesi del Vitesse, Simone Inzaghi riparte da una certezza per affrontare l'emergenza a cui deve continuare a far fronte soprattutto nel reparto arretratato orfano degli infortunati Basta, Wallace e Bastos oltre che del leader riconosciuto del reparto. Lazio, cena di gruppo in locale del centro: ecco le foto «In questa squadra non ci sono seconde linee, stanno giocando tutti - ha detto in conferenza stampa il tecnico biancoceleste -. De Vrij? Puntiamo a recuperarlo per la sfida di domenica contro il Sassuolo, mentre domani giocherà la stessa difesa schierata a Verona: hanno fatto un'ottima gara».

