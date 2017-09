Europa League, Lazio-Zulte Waregem 2-0, il tabellino

ROMA - Bastano un gol di Caicedo al 18' del primo tempo e uno di Immobile al 90' per regalare altri tre punti alla Lazio nel girone K di Europa League. Dopo il successo in trasferta contro il Vitesse, i biancocelesti di Inzaghi si sono imposti per 2-0 all'Olimpico contro i belgi del Zulte Waregem.

LAZIO-ZULTE WAREGEM 2-0: NUMERI E STATISTICHE

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Radu; Marusic, Parolo, Di Gennaro (9’ st Milinkovic-Savic), Murgia, Lukaku (34’ st Lulic); Luis Alberto (9’ st Immobile); Caicedo. A disposizione: Vargic, Crecco, Leiva, Nani. Allenatore: Inzaghi.

ZULTE WAREGEM (5-3-2): Leali; Baudry (39’ st Saponjic), Derijck, Heylen; De Fauw, Kastanos (1’ st Olayinka), Coopman, Doumbia, Hamalainen; De Pauw (1’ st Kaya), Leya Iseka. A disposizione: Bostyn, Walsh, De Mets, Jensen. Allenatore: Dury.

ARBITRO: Lechner (AUT)

MARCATORI: 18’ pt Caicedo (L), 45’ st Immobile (L)NOTE: Ammoniti: Baudry (Z), Leya Iseka (Z). Angoli: 7-2 per la Lazio. Recupero: 0’ pt, 2' st.

