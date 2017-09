Europa League, Milan-Rijeka 3-2: al 94' Cutrone salva Montella

MILANO - Lo spettro di Carlo Ancelotti aleggiava su San Siro nella settimana più difficile da quando Vincenzo Montella siede sulla panchina del Milan. A togliere le castagne dal fuoco al tecnico ci ha pensato Patrick Cutrone all'ultimo respiro. André Silva e Musacchio avevano illuso i rossoneri, ma nel finale Bonucci e Romagnoli, con due incredibili svarioni, hanno regalato il pareggio ai croati del Rijeka negli ultimi 5 minuti. Poi il gol di Cutrone al 94' a fissare il risultato finale sul 3-2.

FIDUCIA - Prima della partita il direttore sportivo rossonero Massimiliano Mirabelli aveva confermato la fiducia al tecnico, ma i primi minuti della partita non sono stati tranquilli per il Milan. Il Rijeka infatti ha dimostrato di essere arrivato a San Siro con intenzioni bellicose e ha spaventato subito Donnarumma in un paio di occasioni. I croati hanno pressato alto e messo spesso il Milan in difficoltà. La prodezza di André Silva al 14' è stata quasi una liberazione, bello il destro del portoghese. La tranquillità per i rossoneri è però durata solo qualche minuto. Il Rijeka, stordito per lo svantaggio, si è riorganizzato e ha ricominciato a costruire impedendo al Milan di rendersi nuovamente pericoloso.

HARAKIRI - Nella ripresa Montella ha mandato in campo Bonaventura al posto di Calhanoglu. I ritmi del match si sono abbassati, e il Milan, superiore tecnicamente agli avversari, ne ha tratto vantaggio. Al 53' il gol che ha virtualmente chiuso il match: corner dalla destra, Bonucci quasi casualmente serve Musacchio. che l'ha messa in porta da pochi passi. Virtualmente dicevamo perché all'84' uno svarione dello stesso Bonucci ha permesso ad Acosty di presentarsi tutto solo davanti a Donnarumma (uscito in maniera non impeccabile), il centrocampista ghanese è riuscito a metterla dentro dopo un controllo orribile e un fortunoso rimpallo. Non passano nemmeno cinque minuti che Romagnoli fa sfilare male un pallone sul fondo e in ritardo atterra Crnic. Dal dischetto Elez non ha sbagliato e ha regalato un insperato pareggio ai croati. All'ultimo respiro è arrivata la zampata di Cutrone: assist di Borini e tocco dell'attaccante a scavalcare il portiere. E' la rete del definitivo 3-2, che per una notte scaccerà i fantasmi.

Cronaca e tabellino di Milan-Rijeka