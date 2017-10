Nizza-Lazio, Balotelli a Totti: «Francé, mi tifi anche tu?»

Super Mario in un video in diretta su Instagram si rivolge allo storico capitano della Roma in vista del match di Europa League

ROMA - «Francé, mi tifi anche tu, vero?». Da Nizza a Londra, o più esattamente Stamford Bridge. Mario Balotelli manda un messaggio a Francesco Totti mentre lo storico capitano della Roma guarda la sua squadra pareggiare 3-3 contro il Chelsea.

Super Mario è in diretta su Instagram durante il match e tra una battuta e l'altra si rivolge al suo ex compagno di nazionale per chiedergli di sostenerlo nel match di Europa League contro la Lazio. Per ora Totti non gli ha risposto ma Balo confida con un sorriso nello spirito "da derby" dello storico capitano.

