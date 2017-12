Sorteggi Europa League Napoli, le possibili avversarie

NAPOLI - L'appuntamento è per le 13 di lunedì prossimo: il Napoli conoscerà l'avversaria ai sedicesimi di finale di Europa League. La squadra di Sarri non sarà testa di serie in virtù dei punti ottenuti nella fase a gironi di Champions League, competizione dalla quale è retrocessa.

Corrieredellosport.it seguirà la cerimonia con aggiornamenti in tempo reale.

Prima del sorteggio di Europa League, si disputeranno i sorteggi degli ottavi di finale di Champions League: la cerimonia è in programma alle 12 italiane: le avversarie più probabili di Roma e Juventus.

Ecco le possibili avversarie del Napoli ai sedicesimi di finale di Europa League

Cska Mosca (terza nel girone di Champions, terza nel campionato russo)

Atletico Madrid (terza nel girone di Champions, terza nella Liga)

Lipsia (terza nel girone di Champions, seconda in Bundesliga)

Sporting Lisbona (terza nel girone di Champions, prima nel campionato portoghese)

Arsenal (quinto in Premier League)

Salisburgo (primo nel campionato austriaco),

Villarreal (sesto nella Liga)

Dinamo Kiev (secondo nel campionato ucraino)

Braga (quarto nel campionato portoghese)

Lokomotiv Mosca (primo nel campionato russo)

Plzen (primo in Repubblica Ceca)

Athletic Bilbao (sedicesimo nella Liga)

Zenit San Pietroburgo (secondo in Ucraina)

DATA E ORA SORTEGGI EUROPA LEAGUE - Il sorteggio inizierà alle 13 (ora italiana) di lunedì 11 dicembre e si terrà alla Casa del Calcio Europeo di Nyon (in Svizzera).

REGOLE DEI SORTEGGI - I sorteggi dei sedicesimi di finale di Europa League prevedono le seguenti regole:

le squadre dello stesso Paese non possono affrontarsi; le squadre provenienti dallo stesso girone non possono incontrarsi. Non sarà dunque un sorteggio aperto; le teste di serie giocano il ritorno in casa. L'andata è prevista il 15 febbraio 2018, il ritorno una settimana più tardi (22 febbraio).

IL CAMMINO DEL NAPOLI IN EUROPA - Il Napoli in questa stagione ha affrontato i playoff di Champions League dopo il terzo posto nell'ultima stagione in Serie A: agli spareggi, la squadra di Sarri ha eliminato il Nizza di Balotelli. Nella fase a gironi, Mertens e compagni sono partiti perdendo in casa dello Shakhtar Donetsk, poi hanno battuto il Feyenoord al San Paolo, ma hanno perso entrambe le sfide contro il Manchester City. La vittoria casalinga contro gli ucraini non è bastata per qualificarsi: il terzo posto nel girone vale l'accesso all'Europa League.

DATE EUROPA LEAGUE - Ecco tutte le date dei turni successivi:

ottavi di finale: 23/2 sorteggio, 8/3 andata, 15/3 ritorno;

quarti di finale: 16/3 sorteggio, 5/4 andata, 12/4 ritorno;

semifinali: 13/4 sorteggio semifinali e finale, 26/4 andata, 3/5 ritorno;

FINALE EUROPA LEAGUE - La finale dell'Europa League 2017-18 si giocherà a Lione allo Stade de Lyon il 16 maggio.

Albo d'oro dell'Europa League (ultime 15 edizioni)

2002-03 Porto

2003-04 Valencia

2004-05 Cska Mosca

2005-06 Siviglia

2006-07 Siviglia

2007-08 Zenit San Pietroburgo

2008-09 Shakhtar Donetsk

2009-10 Atletico Madrid

2010-11 Porto

2011-12 Atletico Madrid

2012-13 Chelsea

2013-14 Siviglia

2014-15 Siviglia

2015-16 Siviglia

2016-17 Manchester United

Europa League: tutte le classifiche della fase a gironi e i risultati.