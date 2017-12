Europa League Zulte Waregem-Lazio 3-2, il tabellino

WAREGEM - La Lazio perde 3-2 in casa dello Zulte Waregem, nell'ultima giornata del girone K di Europa League. I belgi vanno in vantaggio con De Pauw e Heylen, i biancocelesti rimontano con Caicedo e Lucas Leiva, poi una rete di Leya Iseka chiude il match. Per la squadra di Inzaghi è una sconfitta che non pesa, la qualificazione ai sedicesimi di finale è già in tasca da due giornate.

ZULTE-LAZIO 3-2: NUMERI E STATISTICHE

LE ULTIME SULL'EUROPA LEAGUE

ZULTE WAREGEM (3-4-1-2): Bostyn; Heylen, De Fauw, Baudry; Walsh (41' st Saponjic), Doumbia (1’ st Hamalainen), Kaya, Madu (1’ st De Sart); Coopman; De Pauw, Leya Iseka. A disposizione: Leali, De Smet, Cordaro, Kastanos. Allenatore: Dury.

LAZIO (3-5-2): Vargic; Patric, Luiz Felipe (20’ st Wallace), Bastos; Basta, Miceli (10’ st Leiva), Murgia, Crecco (10’ st Felipe Anderson), Lukaku; Palombi, Caicedo. A disposizione: Guerrieri, Armini, Marusic. Allenatore: Inzaghi.

ARBITRO: Kalogeropoulos (GRE)

MARCATORI: 6’ pt De Pauw (Z), 15’ st Heylen (Z), 22’ st Caicedo (L), 31’ st Leiva (L), 38’ st Leya Iseka (Z)

NOTE: Ammoniti: Walsh (Z). Angoli: 4-4. Recupero: 0’ pt, 2’ st