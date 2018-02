Europa League Lazio-Steaua, dirige lo sloveno Vincic. Napoli all'inglese Taylor

ROMA - La Uefa ha comunicato le designazioni arbitrali per le gare di Europa League in programma giovedì. La Lazio, impegnata in casa contro lo Steaua Bucarest, sarà diretta dallo sloveno Slavko Vincic; assistenti Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic, addizionali Rade Obrenovic, Roberto Ponis; quarto uomo Grega Kordez. Per il Napoli, direzione inglese contro il Lipsia: Anthony Taylor. Assistenti, Gary Beswick, Adam Nunn, addizionali: Craig Pawson, Stuart Attwell. Quarto uomo Stephen Child. Spagnolo il direttore di gara del Milan, impegnato nel ritorno con Ludogorets: Alberto Undiano Mallenco. Assistenti saranno Roberto Alonso e Juan Yuste, ruolo di addizionali affidato a Juan Martinez Munuera e José Maria Sanchez Martinez. Raul Cabanero il quarto uomo. Infine, arbitro spagnolo anche per l'Atalanta, contro il Borussia Dortmund: Jesus Gil Manzano. Assistenti: Angel Nevado Rodriguez, Diego Barbero Sevilla.Assistenti addizionali: Javier Estrada, Ricardo De Burgos. Quarto uomo: Miguel Martinez.

