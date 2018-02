Milan, Gattuso: «Il mio futuro? Senza Mirabelli e Fassone allenerei ancora la Primavera»

MILANO - «Sono contento che non abbiamo subito gol. Questo ti aiuta molto anche in settimana. Non ero preoccupato perché ho cambiato tanto, ma per la mentalità e invece sono soddisfatto per la crescita di quanti avevano giocato poco che si sono fatti trovare pronti». Gennaro Gattuso, allenatore del Milan, ha così commentato ai microfoni di Sky Sport il passaggio del turno in Europa League, dopo l'1-0 rifilato al Ludogorets. A proposito della salute dei suoi attaccanti, Gattuso ha detto: «André Silva ha fatto quello che gli abbiamo chiesto, gli è mancata la stoccata finale ma ha fatto una buona prestazione. Kalinic è entrato bene e Cutrone ha giocato in un ruolo nuovo, su cui ci si può lavorare per il futuro».

Uno sguardo anche ai prossimi impegni in campionato: «Pensiamo solo alla domenica, a preparare bene la partita contro la Roma, che ieri contro lo Shakhtar, che è un'ottima squadra, ha disputato un primo tempo molto buono». Prima della partita il direttore sportivo rossonero, Massimiliano Mirabelli, ha dichiarato che non ha mai ritenuto Gattuso un "traghettatore", ma sul suo futuro sulla panchina rossonera, il tecnico non si sbilancia: «dovete chiedere alla società. Mi piacerebbe rimanere a lungo qui, ma parlate con loro, io sono orgoglioso di allenare il Milan e devo ringraziare Fassone e Mirabelli, senza di loro allenerei ancora la Primavera». (In collaborazione con ItalPress)

Milan-Ludogorets 1-0: ci pensa Borini