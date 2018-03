Europa League Milan, lesione Abate. Calabria salta l'Arsenal

I due terzini non ci saranno nella sfida di Londra

MILANO - Abate e Calabria alzano bandiera bianca. I due terzini saltano la sfida con l'Arsenal, gara valida per il ritorno degli ottavi di Europa League. Il primo deve fare i conti con una una piccola lesione del soleo, il secondo con un risentimento muscolare dell'adduttore. "Calabria potrebbe recuperare per il prossimo impegno in campionato", ha detto il dott. Melegati nel report medico del Milan.

I CONVOCATI - Ecco le scelte di Gattuso per la trasferta di Londra: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Storari; Bonucci, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Zapata; Biglia, Bonaventura, Calhanoglu, Kessie, Locatelli, Montolivo; Borini, Cutrone, Kalinic, André Silva, Suso. Da segnalare che Conti, non convocato, partirà comunque al seguito della squadra.

