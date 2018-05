Europa League, due italiani nella formazione dell'anno

ROMA - La Uefa ha scelto la formazione dell'anno dell'Europa League. C'è anche un pizzico d'Italia in mezzo a tanto Atletico Madrid (e ci mancherebbe altro, visto il successo di ieri contro il Marsiglia di Garcia). A tenere in alto la bandiera tricolore in questa particolare formazione ci sono Leonardo Bonucci, capitano del Milan, e Ciro Immobile, bomber della lazio. Ecco la lista completa dei 18 migliori giocatori stagionali.

Oblak (Atletico Madrid), BONUCCI (Milan), Rui Patricio (Sporting), Godin (Atletico Madrid), Lainer (Salisburgo), Luiz Gustavo (Marsiglia), Sarr (Marsiglia), Keita (RB Lipsia), Koke (Atletico Madrid), Bruno Fernandes (Sporting), Saul (Atletico Madrid), Gabi (Atletico Madrid), Samassekou (Salisburgo), Gelson Martins (Sporting), Griezmann (Atletico Madrid), IMMOBILE (Lazio), Payet (Marsiglia), Werner (RB Lipsia).