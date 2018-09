Lazio-Apollon Limassol: probabili formazioni e tempo reale alle 18.55. Dove vederla in tv

ROMA - Esordio in Europa League per la Lazio di Simone Inzaghi che dopo la cocente eliminazione nella passata stagione a Salisburgo cerca un immediato riscatto. Un girone ostico quello pescato dai biancocelesti, con il Marsiglia finalista lo scorso maggio, l'Eintrecht Francoforte, e il più abbordabile, solo sulla carta, Apollon Limassol. Proprio contro i ciprioti alle 18.55 la Lazio farà il suo debutto all'Olimpico, Inzaghi nonostante qualche cambio avverte i suoi e ribadisce l'importanza di una partenza con i tre punti: «L'Apollon è una squadra molto esperta, hanno eliminato nei preliminari il Basilea, una squadra con ottimi elementi abituata a determinati livelli. Non dobbiamo sottovalutarli». Calcio d'inizio alle 18.55

Lazio-Apollon Limassol LIVE: segui la sfida dalle ore 18.55

PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (3-5-1-1): Proto; Bastos, Acerbi, Caceres; Basta, Murgia, Badelj, Milinkovic, Durmisi; Luis Alberto; Caicedo. All. Inzaghi

APOLLON LIMASSOL (4-2-3-1): Bruno Vale; Joao Pedro, Roberge, Yuste, Vasiliou; Sachetti, Kyriakou; Sardinero, Pereyra, Schembri; Maglica. All.Avgousti

DOVE VEDERLA IN TV: Sky Sport Uno e Sky Sport 252