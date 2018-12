Europa League Milan, i convocati per l'Olympiacos. C'è Musacchio

MILANO - Rifinitura e convocazioni per il Milan, in vista della gara con l'Olympiacos, valida per la sesta giornata di Europa League, in programma giovedì 13 alle ore 21. Il tecnico rossonero, Gattuso al termine della seduta ha chiamato 20 giocatori: presente in lista il nome di Musacchio. Ecco l'elenco completo: Portieri: Donnarumma A., Donnarumma G., Reina. Difensori: Abate, Calabria, Laxalt, Musacchio, Rodriguez, Simic, Zapata. Centrocampisti: Bakayoko, Bertolacci, Kessie, Mauri. Attaccanti: Calhanoglu, Castillejo, Cutrone, Halilovic, Higuain, Suso.