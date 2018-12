Inzaghi: «Critiche a Milinkovic? Risponda sul campo»

ROMA - "La prima cosa è quella di evitare brutte figure. A volte quando non si hanno motivazioni si va incontro a brutte figure e non le vogliamo fare. Metterò in campo una squadra competitiva che possa darmi una buona prestazione per chiudere al meglio il girone". Così l'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, alla vigilia del match di Europa League contro l'Eintracht Francoforte in programma domani sera allo stadio Olimpico. Ultima gara del girone vinto dai tedeschi e con la Lazio sicura del secondo posto. Imperativo per Inzaghi, evitare la figuraccia di Cipro contro l'Apollon: "Dovremo fare in modo di fare una buona partita – ha detto in conferenza stampa - è una squadra importante con un grandissimo seguito di tifosi (previsti a migliaia domani e con un occhio all'ordine pubblico, ndr) ma vorrò soprattutto vedere una squadra che scenderà in campo per fare una buona gara e fare bene".

SU MILINKOVIC - "Ci sono passato anche io da giocatore, ci sono momenti in cui non va bene, i tifosi e la critica rimproverano e accusano, lui dovrà rispondere con le prestazioni in campo – ha risposto il tecnico riferendosi alle critiche dei tifosi al rendimento di Milinkovic-Savic, al quale dopo la gara con la Sampdoria è stato indirizzato uno striscione all'esterno dell'Olimpico con su scritto "zingaro". "In lui ho grandissima fiducia. Con la Samp probabilmente se il suo tiro non fosse uscito di centimetri si sarebbe parlato di altro".