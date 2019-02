Ancelotti: «Napoli da 7 in pagella, Juve ancora molto superiore»

NAPOLI - Carlo Ancelotti è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del ritorno dei sedicesimi di Europa League contro lo Zurigo dopo il successo dell'andata in Svizzera: "Due motivi per vedere Napoli-Zurigo? Il primo è che la squadra sta giocando un buon calcio. Il secondo è che abbiamo la voglia di fare qualche gol. E ne aggiungo anche un terzo: siamo concentrati su questa partita che non vogliamo sottovalutare, perché nel calcio tutto può succedere. Il risultato ci conforta, ma per evitare sorprese dobbiamo fare una partita di alto livello".

I TIFOSI - Ancora niente pienone al San Paolo, il tecnico del Napoli ha spiegato: "Cosa dico ai tifosi? Non devo dire nulla, ognuno gestisce la propria vita come meglio crede. La squadra sta dando il massimo per far divertire i tifosi e, al di là del pareggio di Torino, i napoletani stanno apprezzando".

ATTACCO E DIFESA - Sui pochi gol all'attivo e il buon rendimento della difesa: "La fase difensiva mi soddisfa molto, anche perché non facciamo una difesa bassa ma pressiamo alti. In fase di finalizzazione gli attaccanti hanno avuto un calo, ma stanno lavorando molto bene. Se la difesa ha ritrovato solidità è anche grazie al lavoro che fanno lì davanti".

CALCIO ITALIANO - Poi, sul campionato italiano e il dominio Juventus: "Ognuno deve fare il suo. C'è una squadra che negli ultimi anni ha dominato, bisogna sforzarsi per avvicinarla dal punto di vista tecnico. La differenza grossa c'è quest'anno, in campionato il ruolino di marcia è superiore a qualsiasi altra squadra in Europa. Non credo a strumenti come i playoff, ma ci vuole una crescita graduale tenendo conto di quello che ogni società può fare".

FASE CRUCIALE - Il tecnico del Napoli ha parlato dei prossimi tre mesi: "Siamo tutti sotto esame, come a scuola negli ultimi tre mesi ti giochi tutti. In questa fase si decide tutto, finalmente siamo nella fase cruciale della stagione. Dico che ci siamo arrivati bene, ma ora c'è bisogno di uno sforzo ulteriore. In ogni partita ci si gioca molto di più, soprattutto in Europa Legue dove ogni gare è da dentro o fuori. Qui se sbagli una partita poi non ci pensi più, mentre noi vogliamo pensarci fino alla fine".

VOTO AL NAPOLI - Infine, il voto al Napoli: "Per questa squadra la pagella è da 7, spero di dare un voto più alto alla fine. Non posso dare insufficienze, a livello individuale invece c'è stata qualche prestazione negativa. Ma alla fine non ci saranno rimandati, ma solo promossi o bocciati".