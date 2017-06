Gabigol pensa solo a Rafaella: «Non ti lascerò mai»

ROMA - La storia d'amore tra Gabigol e Rafaella continua a gonfie vele. L'attaccante brasiliano dell'Inter lo ha dimostrato pubblicando su Instagram una foto molto romantica in cui bacia la sua dolce metà, nota soprattutto per essere la sorella minore della stella del Barcellona Neymar jr, nell'intrigante scenario di una spiaggia di Rio de Janeiro.

Gabigol, il nuovo amore è la sorella di Neymar (FOTO)

We may not get to see each other everyday. I am unable to hold you in my arms every night. But my heart knows that you are the one, and I will never let go. ?? Un post condiviso da Gabriel Barbosa (@gabigol) in data: 5 Giu 2017 alle ore 12:50 PDT



L'agente di Gabigol condannato per evasione fiscale



ROMANTICO - L'immagine pubblicato nel post da Gabriel Barbosa contiene anche una dedica davvero sentimentale dello stesso Gabigol a Rafaella: «Forse non riusciamo a vederci ogni giorno. Non riesco a stingerti tra le braccia ogni notte: Ma il mio cuore sa che tu sei la sola, e io non ti lascerò mai andare».