Il figlio di Tioté emoziona tutti con la maglia del papà

Ha fatto il giro del web l'immagine toccante del bambino con addosso la casacca del calciatore ivoriano morto in Cina per un malore in allenamento

Tioté, il cordoglio del mondo del calcio ROMA - C'è una foto che ha commosso tutti sul web e per cui si sono moltiplicate le condivisioni: è quella del figlio di Cheick Tioté, il calciatore morto a Pechino lo scorso lunedì in Cina a causa di un malore durante un allenamento. A sensibilizzare il pubblico è il fatto che nell'immagine il bambino ha addosso una maglia del Newcastle, club inglese in cui il papà ha giocato per sette anni, con il numero indossato da Tioté quand'era in Inghilterra, ossia il 24.

Un'immagine che vale più di mille parole. RIP Cheik! #Tiote pic.twitter.com/VrRnD9xdNR — London Football (@LondonFootball6) 7 giugno 2017

LA DEDICA - Sopra il numero di maglia del papà, la scritta: «R.I.P. Daddy». Tioté è deceduto durante la seduta d'allenamento con i suoi compagni del Beijing Enterprises, svenendo due volte, la seconda senza riuscire mai più a riprendersi.