Roma, senti Quincy Promes: è anche rapper, ecco il suo video

L'attaccante olandese dello Spartak Mosca, dato tra gli obiettivi romanisti per il dopo Salah, si è prestato a cantare in un rap col connazionale Depay

La Roma incassa 100 milioni, ora gli acquisti: ecco chi arriverà ROMA - C'è anche il suo nome tra quelli fatti per il post Salah nell'attacco della Roma, ma ora il mondo giallorosso può imparare ad apprezzare anche altri lati di Quincy Promes, oltre alla rapidità e alla tecnica che vengono riconosciute all'attaccante olandese di proprietà dello Spartak Mosca. Il calciatore classe 1992, infatti, è anche un provetto rapper.

IL VIDEO - Ne costituisce prova questo video pubblicato su You Tube da Memphis Depay, altro attaccante olandese recentemente (a gennaio) passato dal Manchester United al Lione. A Los Angeles, dove si trova in vacanza in attesa di ripartire per una nuova stagione di calcio giocato. Il pezzo rap si chiama LA Vibes Freestyle 1.0, ma nella descrizione del filmato del brano viene specificato che per i due si tratta solo di divertimento.