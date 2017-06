Desirèe, la figlia di Maldera fa la tentatrice in tv

ROMA - Sul suo profilo Instagram, sono tanti i post dedicati al papà. Desireè Maldera è la figlia del campione di Milan, Roma e Fiorentina, scomparso nel 2012 a soli 58 anni. Fisico da pinup, la modella spopola in tv come tentatrice a Temptation Island, la trasmissione in onda ogni lunedì su Canale 5.

Classe 1992, Desirèe è una star sui social con oltre 24 mila follower e in passato ha partecipato anche a Miss Italia. Nel 2014 è stata paparazzata in vacanza con Dan Bilzerian, il milionario giocatore di poker.

