Dopo il rinnovo con la Roma, il centrocampista belga accetta la sfida come parrucchiere a Boston. Il risultato è tutto da ridere...

BOSTON - Di creste se ne intende. Ed ecco che per festeggiare il rinnovo, la Roma ha lanciato una sfida tutta da ridere a Radja Nainggolan.

Nella giornata piovosa di Boston e prima della sfida con la Juventus, il centrocampista belga ha accettato la "Barbershop challenge", diventando barbiere per un giorno. Quale taglio realizzare? Ovviamente una cresta alla "Radja" e in 90 secondi. Niente paura per il Ninja che ne ha tagliate addirittura tre...

