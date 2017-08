Nainggolan scherzo social ai tifosi della Roma: «Pjanic è tornato!...»

Il Ninja pubblicando un'immagine che lo ritrae insieme ad un compagno di squadra dal volto parecchio al suo ex compagno di squadra giallorosso, ora alla Juventus

ROMA - Radja Nainggolan dà una spruzzata di ironia a quest'ultima giornata di calciomercato scherzando i tifosi della Roma (e della Juventus) con una foto postata sul suo account Instagram in cui lo si vede abbracciare, durante l'allenamento del team giallorosso, un compagno di squadra dalla somiglianza neanche poi così vaga con suo vecchio compagno di squadra giallorosso, di nazionalità bosniaca. Accanto all'immagine, ecco la "bomba": «Ultime di mercato!!! È tornato alla Roma da noi..... Miralem Pjanic».

Ultime di mercato!!! E tornato alla roma da noi... ?? @miralem_pjanic Un post condiviso da Radja Nainggolan (@radjanainggolan.4) in data: 31 Ago 2017 alle ore 02:41 PDT



E MIRALEM RIDE... - Uno scherzo, quello di Radja, palesato subito dai tanti emoticon presenti a margine del post,. Anche perché il "povero" calciatore che si è dovuto prestare al gioco, nettamente più giovane di Pjanic, è in realtà Salvatore Pezzella, talentino giallorosso classe 2000. E Miralem, taggato dall'amico ed ex compagno di squadra romanista, risponde sotto al post con una serie di faccine divertite, segno di aver riso per il post pubblicato dal giocatore belga.