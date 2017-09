Argentina-Uruguay, Wanda Nara «palpeggiata dai tifosi avversari»

Icardi e Wanda Nara, continuano le vacanze sexy MONTEVIDEO (Uruguay) - Trasferta sfortunata per la famiglia Icardi a Montevideo, dove l'Argentina ha pareggiato 0-0 con l'Uruguay un'importante sfida di qualificazione ai Mondiali. Se Mauro, centravanti dell'Inter convocato dal debuttante ct Sampaoli al posto dello juventino Gonzalo Higuain è rimasto a secco, non è stata una partita facile neanche per la sua metà Wanda Nara. La showgirl infatti, che sui social aveva documentato il viaggio fatto per poter stare vicino al marito come racconta 'Mundo Deportivo', «ha montato uno scandalo allo stadio». Secondo il quotidiano spagnolo «non è stata riconosciuta dal personale dello stadio 'Centenario' di Montevideo dove era arrivata in compagnia Zaira, 'ex’ dell'attaccante uruguagio Diego Forlán, e del suo staff. Infastidita per i rigidi controlli a cui è stata sottoposta all'ingresso e per essere stata sistemata nella tribuna a pagamento, dopo un'intensa discussione la moglie del bomber nerazzurro si è recata nel palco destinato ai dirigenti della all'Afa che l'hanno poi costretta a lasciare quei posti».

Wanda Nara exigió que le den un palco en el Centenario, no aguantó estar en la tribuna pic.twitter.com/rhrFVrOGgO — Valentin Fletcher (@Valeflet1) 1 settembre 2017

Il quotidiano catalano cita poi media argentini secondo cui Wanda sarebbe «andata in collera perché non ha ottenuto i suoi privilegi ed è stata palpeggiata dai tifosi intorno a lei». In un video postato da un tifoso presente al 'Centenario' si possono vedere i momento in cui la prorompente 'wag' sale verso il palco dell'Afa circondata dai tifosi di casa che non lesinano affatto complimenti.

Wanda Nara ha smorzato le polemiche attraverso un tweet in cui ha ringraziato la Federazione argentina per l'attenzione: «Apprezzo l'attenzione e la cura che i cittadini di AFA hanno avuto con me e la mia famiglia e smentisco qualsiasi tipo di voce che dica il contrario», ha spiegato.