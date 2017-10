Wanda Nara: «Lavoro per mantenere i figli». Poi smentisce la crisi con Icardi

ROMA - «Se offrono un buon progetto perché dovrei rifiutare? È lavoro... e ho molti figli da mantenere». Una frase detta da Wanda Nara durante l'intervista alla trasmissione televisiva "Infama" che i media argentini hanno interpretato come un indizio sulla possibile separazione tra la showgirl e Mauro Icardi. Il capitano dell'Inter non sarebbe infatti contento dei numerosi impegni in tv della moglie, ma Wanda ha smentito le voci di una crisi: «Stiamo molto bene. Molti parlano senza sapere e questo mi dà fastidio». Poi, poche ore fa, ha pubblicato su Instagram una foto accanto al marito con il commento "Ogni donna deve avere al suo fianco l'uomo che merita" accompagnato da un cuore.

Cada mujer debe tener al lado el hombre que merece ?? Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 6 Ott 2017 alle ore 21:01 PDT